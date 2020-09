Hvem der? Er der nogen inden i Hamlet?

Hvad er et menneske? Som første skridt på dramaets dødsrute står Hamlet her i Esben Smeds teenagedrengede skikkelse og spørger. Ikke ud i mørket, men ud til os på tilskuerrækkerne.

Det er basalt det spørgsmål, det handler om i Shakespeares larger than life-klassiker, et uendeligt prisme, som enhver samtid må forsøge at spejle sig i. Når kongelig skuespilchef Morten Kirkskov og scenograf Philip Fürhofer sætter Hamlet-mennesket på scenen, sker det i et formørket spejlkabinet, der fascinerende ændrer form som del af en grotesk underholdende teaterleg.

Frem for at Hamlet skulle være nogen oldschool type: følsom drømmer, handlingslammet tvivler, idealistisk oprører … er han her helt i pagt med en 2020-nutids normer, hvor selv den mindste lort ved, at performance er alt.