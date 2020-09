Sexchikanører kan spankulere rundt i årevis, uden at deres adfærd får konsekvenser

Du er stadig udsat, men ikke alene, hvis du i disse dage står frem og fortæller om konkrete oplevelser med sexisme og krænkelser fra chefer og kolleger. Beretninger, som dem Politiken bringer i dag, er specifikke, men desværre også genkendelige for mange kvinder og en del mænd.

Æren for anden bølge af #MeToo i Danmark tilfalder tv-værten Sofie Lindes brag af en tale og de 1.615 kvinder fra mediebranchen, der står frem med navn for at bekræfte hendes oplevelser.

Tiden er mere end moden til at holde op med at tale om, hvorvidt sexisme og seksuel magtanvendelse er et problem i dagens Danmark. Det er det! Så hvad gør vi ved det?