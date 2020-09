Polen afslører agent fra 60'erne som hed Bond - James Bond

Mange polakker er blevet godt overrasket over at høre, at der faktisk i 1960'erne fandtes en hemmelig britisk agent med navnet James Bond, der bevægede sig rundt i deres dengang kommunistiske land.

Det er det polske institut til erindring om fortiden (IPN), som har lagt de nye oplysninger ud på de sociale medier.

Instituttet har det i dets arkiver fundet dokumenter, som viser, at James Bond ankom til Polen den 18. februar 1964.

Altså ikke fiktionens 007, James Bond, der blev opfundet af forfatteren Ian Fleming, og som i den periode blev til film med Sean Connery i rollen som James Bond.

Ansat som arkivar i Polen

Den rigtige James Bond var ansat som arkivar for den britiske militærattaché i Warszawa. Og han påkaldte sig snart opmærksomhed hos den polske kontraspionage.

»Vi ved, at han var i Polen i 1964 og 1965«, siger Marcena Kruk, der leder IPN's arkiv.

»Han rejste en smule rundt ... han var glad forkvinder lige som sin navnebror, men der står ikke et ord om Martini, siger hun med henvisning til James Bond favoritdrik i bøgerne og i filmene«.

»Der er imidlertid oplysninger om, at han godt kunne lide polsk øl«, siger Kruk.

Han var under skarp overvågning under hans tid i Polen. Han besøgte regionerne Bialystock og Olsztyn i det nordvestlige Polen for at forsøge at 'trænge ind i militære anlæg' i det dengang sovjetkontrollerede Polen, viser dokumenterne i arkivet.

Men der er ikke noget, som tyder på, at han havde kontakt med polske borgere. Hvilket dengang kunne havde fået alvorlige konsekvenser for enhver polak, der blev set som arbejdende for en agent fra den anden side af Jerntæppet.

Den britiske agent 007 med navnet Bond, James Bond, blev første gang til en film i 1962, 'Dr. NO', med Connery i den markante hovedrolle.

Forsøgte briterne at fuppe polakkerne med den James Bond, de sendte til Polen i 1964? Var navnet opdigtet? Det har det polske arkiv ikke fundet svaret på.

ritzau