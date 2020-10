Klumme: Min frisør lærte mig at være bange for døden

Det var min frisør, der mindede mig om, at jeg skal dø. Ja okay, så kontant blev det ikke leveret, men tillad mig at spole tiden tilbage. I august fyldte jeg 27 år, rockstar-året kaldes det af nogen. Det er på grund af Klub 27, den dystre række af musikere, der døde, da de var præcis den alder. Det er blandt andre Kurt Cobain, Jimi Hendrix og Amy Winehouse. De brændte hver især igennem og ud – med famøse numre og fatale konsekvenser.

Jeg hverken skriver sange eller har bare en promille af kendthed i forhold til nogle af de nævnte navne, ja desværre – så populær er den her klumme heller ikke endnu. Alligevel har flere, jeg har mødt, joket med, at jeg skulle passe på. Det her er et farligt år, der helst skal overstås uden for meget ulykke.

Det var med den advarsel i lommen, jeg stak ned til min lokale frisør. Jeg hader at blive klippet, det er akavet og irriterende, og jeg kommer for sjældent af sted. Det er ubehageligt at udsætte sin egen afmagt for den professionelles blik. Det er måske også derfor, jeg sjældent går til tandlægen eller bare den almindelige læge. På den måde er jeg som alt for mange mænd, der tror, at man kan gå en dum blindtarm væk.