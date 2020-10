Hun satte ild til sin egen familie via sociale medier, og flammerne nåede helt til Det Hvide Hus

Amerikansk politik har længe føltes som klovneri, med Donald Trump som egenrådig sprechstallmeister og kanonkonge, men nu er der dukket en 16-årig cirkusprinsesse op, og hun hedder Claudia Conway. Datter af præsidentens egen, tidligere, særlige rådgiver Kellyanne Conway.

Datterens teenageoprør startede på de sociale medier og endte hos Donald Trump, og hun er langtfra færdig med at lave ballade. Jeg tror, den unge kvindes historie kan lære os om, hvordan en ny generation kommer politisk til orde, og hvor lidt vi gamle medier og mennesker egentlig forstår af det, de siger. Men først må man forstå, hvorfor der overhovedet bliver snakket om en 16-årig pige.

Ud over at være født ind i en magtfuld familie er Claudia Conway en helt almindelig amerikansk teenager, og sådan nogle er på TikTok. TikTok er et socialt medie, hvor brugerne deler små videobidder, det kan være med danse eller komik. Mediet er ekstremt populært blandt de helt unge under 24 og har 800 millioner aktive brugere. Så det er på ingen måde bemærkelsesværdigt, at Claudia Conway med sine 16 år befinder sig derinde, og hendes profil ligner mange andres, hun har bare halvanden million følgere.