Kanye West ville være præsident, men måske er hans kone et bedre bud?

Hvad giver man kvinden, der allerede har verden i sin hule hånd? Ja, hvad med et hologram af hendes afdøde far? Det var i hvert fald, hvad influenceren Kim Kardashian West fik af sin mand, rapperen og præsidentkandidaten Kanye West. Det var i forbindelse med hendes 40-års fødselsdag i slutningen af oktober, gaven landede, og selv om hendes far, Robert Kardashian, har været død siden 2003, dukkede han altså op med en fødselsdagshilsen til hende fra det hinsides.

Det makabre videohologram varer to et halvt minut og viser Robert Kardashian, der befinder sig i et mørkt rum med små svævende lysglimt omkring sig, som om han virkelig taler fra et sted efter det fysiske liv. Han træder frem fra skyggerne og siger til lykke, danser lidt og fortæller så, hvor stolt han er af Kim Kardashian West.

Han er stolt af hendes arbejde, og det forstår man godt. Siden hun tonede frem i 2007 via realityprogrammet ’Keeping up With the Kardashians’, har hun omsat sit privatliv til penge. Det er blevet til tøjmærker, makeup, mobilspil og kreditkort undervejs, og Forbes anslår, at hun er 780 millioner stenhårde dollars værd i dag.