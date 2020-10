Han har allerede vundet: De ville latterliggøre Donald Trump. Men blev selv til grin

Popmusikken har dunket af protester. Tv og film er slået over i dystopier. Og litteraturen har fortalt om splittelse og kaos. Men måske skal vi kigge et helt andet sted for at finde det kunstværk, der definerede de første fire år med Donald Trump som amerikansk præsident.