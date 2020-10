»Altid er der bøvl med den fedtklump!«: Populær tegner kritiseres for at udskamme tykke i ny børnebog

En ny børnebog af Jakob Martin Strid plejer at være en klokkeklar succes med store roser fra publikum og anmeldere.

Men den populære tegner og forfatters nye børnebog i serien om den blå elefant Mimbo Jimbo og hans venner kritiseres af tykaktivister og Jyllands-Postens anmelder for at udskamme tykke. ’I form med Tapiren’ validerer nemlig ifølge dem mobning af tykke mennesker.

»Han er en populær og dygtig forfatter. Derfor synes jeg, at han har et særligt ansvar«, siger litteraturkritiker for Jyllands-Posten, Gro Vase, der har givet bogen to stjerner, selv om hun normalt er »meget begejstret« for tegnerens bøger.

»Jeg er normalt ikke fortaler for moraliserende bøger, men lige her synes jeg, den sender et forkert signal. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt«.

Er det ikke bare for sjov?

»I en tid, hvor vi taler meget om kropsaktivisme, synes jeg, det er for letkøbt et forsvar at sige, at det jo bare er for sjov. Jeg synes i hvert fald ikke, det er særlig sjovt«.

Illustration: Fra bogen

Bogen handler om Tapiren, der til en fødselsdagsfest spiser så meget slik og kage, at den bliver tyk. Da den forsøger at gemme sig i en papkasse under en gemmeleg, sidder den fast. De andre venner må hjælpe den nu helt firkantede Tapir ud af kassen, mens særligt Krokodillen håner og

driller den. Det hele fører til, at Tapirens venner igennem bogen forsøger at få den tilbage til en »normal form«. Tapiren bliver blandt andet kaldt for »fedtklump« og ender med at blive taget på numsen, hvilket den selv kalder et overgreb.

Tapiren får med andre ord rollen som den klodsede, uvelkomne, der skal udstødes eller ændre sig selv for at være med i fællesskabet, vurderer tykaktivist og pædagog Christina Sand Henriksen.

De reproducerer myten om, at den tykke er den dumme, den klodsede og den uønskede. Det er gennem sådanne bøger, stigmaet opstår Christina Sand Henriksen, tykaktivist og pædagog

»Den er problemet og den anderledes i vennegruppen på baggrund af sin nye vægt. Det er en rolle, som rigtig mange børn, og voksne for den sags skyld, kan genkende følelsen af«, siger hun.

Og bøger som ’I form med Tapiren’ kan få store konsekvenser for børn, mener Christina Sand Henriksen.

»De reproducerer myten om, at den tykke er den dumme, den klodsede og den uønskede. Det er gennem sådanne bøger, stigmaet opstår. Det begynder måske med en bog, og så bidrager den til et rigtig dårligt selvbillede, man tænker over, hvad man skal og ikke skal spise, og så kører bussen derfra«, siger hun.

»Det kan helt sikkert gå ind og påvirke børn enormt negativt. Især hvis det er et barn, der i forvejen er udsat, bliver mobbet, er tyk eller kender følelsen af at være udenfor «.

Hun bakkes op af tykaktivist og socialpædagog Regina, der også går under navnet Tyrannosaurus Regs. Hun har markeret sig flere gange i den offentlige debat og vil på grund af chikane ikke have sit fulde navn i avisen. I lighed Jyllands-Postens anmelder kan hun normalt godt lide Strid, men hun synes, at ’I form med Tapiren’ i stor stil reproducerer skadelige stereotyper om tykke.

»Et eksempel er, at krokodillen laver en joke om, at bogstaverne t, y og k giver Tapir. Den bliver reduceret til sin kropsstørrelse. Hele vejen igennem siger tapiren selv fra, men det bliver ikke respekteret. Tapiren siger til krokodillen, at den er uempatisk, og krokodillen reagerer ved at tage et billede og lægge det på Instagram mod tapirens vilje. At gøre det til en punchline, at man kan lægge et billede op, fordi tykke mennesker åbenbart ser sjove ud, er direkte usmageligt«, siger hun.

Det er kun endnu mere forfærdeligt, at det er en børnebog, mener hun. Regina ville selv være ked af, hvis børn, hun kendte, skulle læse bogen. Ingen af de tre forstår, hvordan forlaget Gyldendal har kunnet lade bogen »slippe igennem«.

Forlag er »piv stolt«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jakob Martin Strid, men udgivelsen er et fuldt ud bevidst valg, siger Lotte Hjortshøj, der både er forlagschef for Børn og Unge på Gyldendal og også var redaktør på bogen. Hun er »piv stolt« og mener, at bogen er »genial«.

»At tapiren denne gang får sin egen bog og stemme og antager geometriske former, handler i grundessensen mere om at komme væk fra sig selv, og om hvordan man finder tilbage til sit eget jeg med hjælp fra sine venner. Det tror jeg, både børn og voksne kan spejle sig i«.

Men det ændrer ikke på, at tapiren bliver tyk, fordi den spiser for meget usund mad og efterfølgende fremstilles som dum, doven, klodset og latterliggøres af sine venner. Er det ikke problematisk?

»Man kan godt læse det, at tapiren spiser sig tyk, som omdrejningspunktet for bogen. Men skal jeg tage min redaktørkasket på, har der været fokus på Jakobs vanlige og fantastiske humor, hans vildskab og ikke mindst hans anarki. Bogens tema er ikke vægt, men former«.

Tapiren er heller ikke nem at være ven med. At udstille ham er også at udstille den barnlige sjæl, der er krævende Lotte Hjortshøj, forlagschef for Børn og Unge, Gyldendal

Særligt krokodillen er enormt ondskabsfuld over for tapiren. Kan man regne med, at børn forstår det satiriske lag, når det ikke italesættes direkte i bogen?

»Nej, men man kan være sikker på, at børnelitteratur er det rum, hvor der er plads til, at man kan spejle sig. At tapiren har venner på godt og ondt, der dels hjælper ham, men også er et spejl af, at han er en brokken ven selv og også en ven, der kan være ondskabsfuld, er jo som i virkelighedens verden. Tapiren er heller ikke nem at være ven med. At udstille ham er også at udstille den barnlige sjæl, der er krævende. Børn er også ondskabsfulde, men man skal også slutte af med kærlighed«.