De bliver aldrig uenige. De har 100 millioner downloads. Og du bør lytte til dem

Som en af de største podcastsucceser i de senere år har ’Pod Save America’ været både et fast holdepunkt og et cheerleaderkor for demokraterne i USA. En magtfaktor med 100 millioner downloads. De fire mandlige værter er kvikke i replikken og ved alt om amerikansk politik. Ja, tre af dem arbejdede for Barack Obama, da han var præsident.

Cirka hver anden dag dissekerer og diskuterer de fire politiske nørder de vigtigste aktuelle begivenheder i amerikansk politik. De kommer nok aldrig til at ændre måden, deres store lytterskare allerede tænker på, ja, de bliver nærmest aldrig uenige med hinanden, men i et energisk tempo med både plads til at more sig og sukke dybt over Trump er ’Pod Save America’ det bedste eksempel på den enorme gruppe amerikanere, der siden valget af Trump har defineret sig som The Resistance.

På den anden den side af kløften, der deler USA, står Ben Shapiro. En konservativ kommentator, der i en alder af 36 år har opnået et stort følge i det højreorienterede USA. Både som grundlægger af nyhedsmediet The Daily Wire, med sin daglige podcast, en konstant strøm af tweets og indtil videre 11 bøger. Han var bare 20 år, da han udgav sin første: ’Brainwashed: How Universities Indoctrinate America’s Youth’.