Telefonen ringer med aflysninger: Musikere bliver overset af ny hjælpepakke

Der er fare for dans. Sådan er det, når man spiller hits, får publikum op af stolene og til at synge med. Og den slags er der ikke meget efterspørgsel på under de gældende coronarestriktioner.

»Og når man ikke bliver booket, kan man ikke bevise, at man har aflyste koncerter. Og så er der ingen kompensation«, siger Marianne Lewandowski.

Under normale omstændigheder ville hun spille trommer og synge kor for Tina Dickow og turnere med bandet Hit med 80’erne, og hun er en af de musikere, der peger på et hul i den rekordstore hjælpepakke til kultur- og foreningslivet, som kulturminister Joy Mogensen (S) sammen med et bredt flertal af Folketingets partier præsenterede i sidste uge. En pakke, der ellers fik ros fra en bred vifte af kulturlivets organisationer.