Johnny Depp bankede sin kone: At han skulle være bedre end andre, var et fatamorgana

Skuespilleren Johnny Depp har begået hustruvold. Disse ord må man godt skrive i avisen ifølge en engelsk domstol. Johnny Depp har begået hustruvold, og ifølge dommen, der faldt denne uge, er det bevist, at hans nu 34-årige ekskone, Amber Heard, var offer for 12 voldelige overfald mellem 2013 og 2016.

At hun derimod skulle være skyld i, at et stykke af Johnny Depps finger blev skåret af, idet hun kastede med en flaske, som han har hævdet, var der ikke ført tilstrækkeligt bevis for, mente dommeren.

»Det er et tegn på dybden af hans raseri, at han indrømmede at have skrevet graffiti med blod fra sin lemlæstede finger og så, da det ikke var nok, dyppede den slemt tilskadekomne finger i maling og fortsatte med at skrive beskeder«, sagde dommeren ifølge BBC og tilføjede: