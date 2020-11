Ulykkeligt portræt af et uhyggeligt ensomt menneske: En nørd bliver kirurg bliver scorekunstner bliver voldtægtsmand

Det er ikke et krav, at en dokumentar med en spørgsmålstitel skal kunne besvare sit eget spørgsmål fuldt ud. Særligt ikke når spørgsmålet ikke bare er et pseudonysgerrigt greb, men en ægte bestræbelse på at blive klogere på noget, der er svært at forstå.

DR-dokumentarserien ’Hvorfor voldtog Jack?’ gør et stærkt oplysende forsøg på at komme til bunds i sagen om Jack Hou, den 33-årige tidligere læge og såkaldte scorekunstner (pickup artist), der i februar ved Østre Landsret fik stadfæstet sin dom på syv års fængsel for at bedøve og voldtage to kvinder samt at have filmet sex med seks kvinder uden deres vidende. Men det både spændende og frustrerende ved ’Hvorfor voldtog Jack?’ er også det, den ikke besvarer.

Psykolog Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik er rejselederen på Jack Hous radikaliseringsrejse fra en socialt akavet gymnasielev til en kynisk, kalkulerende voldtægtsmand. Han er historiens fortæller, efterforsker og analytiker, der udlægger de forskellige online-mandefællesskaber – samlet set kaldet manosfæren – som Jack Hou opsøgte for at blive bedre til at score kvinder og få højere status. Status som både middel og mål til sex, og sex som middel og mål til status.