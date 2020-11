Med hinanden i hænderne under et gigantisk Stars and Stripes-flag lyttede mor og datter til Kamala Harris’ første ord som USA’s første sorte kvindelige vicepræsident. De to kvinder sammen er et af de syn fra den aften, jeg aldrig glemmer.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind