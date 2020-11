5 hjerter: Pyha. Bagefter havde anmelderen det, som om han havde fået rullesteg med svesker og rigeligt sovs og kartofler

Nogle musikværker er blevet standardrepertoire i en grad, så man som musiker dårligt kan komme uden om dem, hvis man spiller et bestemt instrument. Andre værker er gået i musikhistoriens store glemmebog og skal hives frem i lyset. To nye album med to af Danmarks bedste strygere illustrerer pointen.

For cellister er der ikke rigtig noget at rafle om. Beethoven skrev i løbet af sit liv fem sonater for klaver og cello, og vil man noget som solist og kammermusiker på celloen, jamen så spiller man Beethovens cellosonater. Toke Møldrup har netop udsendt et album med de fem sonater. Hans klang på det store strygeinstrument er bred og egal, hans teknik er sikker, og så har han teamet op med en pianist, der løfter det hele et ekstra hak.

Israelske Yaron Kohlberg kan alt det med præcision og omhu i detaljen, som er et krav for kammermusikere i dag. Det er vigtigt. For i de to tidlige af Beethovens cellosonater er klaveret mindst lige så fremtrædende som sin strygerpartner, og Kohlberg klarer opgaven veloplagt og perlende.