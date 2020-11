Efter ødelæggelse af buste: Nu vil Joy Mogensen kulegrave ballade på kunstskole

Kulturminister Joy Mogensen (S) har besluttet at iværksætte en uvildig undersøgelse af undervisningen, studiemiljøet og organisationskulturen på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

Det oplyser hun i et skriftligt svar til Det Konservative Folkepartis kulturordfører, Birgitte Bergman, der har spurgt ministeren, hvordan hun vil sikre, »at den intolerante identitetspolitiske kultur, som hærger Kunstakademiet, ophører?«, samt hvilke initiativer hun vil fremlægge, for at »der skabes et tåleligt arbejds- og studiemiljø på Kunstakademiet?«.

Den seneste tid har Kunstakademiet været centrum i en række historier om dets arbejds- og studiemiljø. Interessen eksploderede dog nærmest, da det kom frem, at en anonym aktionsgruppe havde fjernet en buste af akademiets stifter, Frederik V, fra skolens festsal og smidt den i havnen. En aktion, som er meldt til politiet, og som en institutleder på Kunstakademiet, Katrine Dirckinck-Holmfeld, efterfølgende har taget »det fulde ansvar« for.