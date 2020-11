»Det er bare mobning«: DR-program med Signe Molde får kritik fra LGBT+ for at mobbe transkvinder

I sit nye program, ’Signe Molde på udebane’, viser den kendte tv-vært et billede af et hold australske håndboldkvinder, hvor den ene spiller er transkvinde og et hoved større og meget bredere end de øvrige håndboldspillere. Så siger hun: »De har jo ikke en chance, de andre damer« og fortsætter: »Det er jo ikke fair. Kønsskifte er uden tvivl den mest effektive og lovlige form for doping«.

Er det sjovt? Det synes Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, LGBT+ Danmark, ikke. Og det er dem, det første program i Signe Moldes nye programserie handler om.

»At lave satire om nogle, der i forvejen er så udsatte, er ikke sjovt. Det er bare mobning«, siger sekretariatschef i foreningen Susanne Branner Jespersen, der er en gennemgående figur i programmet.