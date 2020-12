Henrik Palle: Her er 10 tv-serier, du skal se i julen

Ingen ringere end kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen kom for et par uger siden ud af skabet som ’Greys hvide verden’-fan. I lighed med ganske mange andre verden over nyder hun at følge de pæne, heltemodige læger på Seattle Grace Hospital, når de kæmper for patienternes liv på operationsstuerne og bakser med det genstridige privatliv i intimsfæren. Seriens eneste alvorlige problem er, at den slutter på et tidspunkt. Men heldigvis er der en knap så kendt aflægger, man kan gå om bord i: ’Privat Practice’. Hovedpersonen er spædbarnskirurgen og børnelægen Addison Montgomery, der også medvirkede i de første sæsoner af ’Greys’ – hun var nemlig gift med hjernekirurgen Derek Shepherd, inden hun var ham utro med hans bedste ven, Mark Sloan, og faktisk årsagen til, at han flyttede til Seattle og mødte Meredith Grey.

Titlen på denne danske gavtyvekomedie, der faktisk er et af de mest vellykkede forsøg på at lave noget på højde med Olsen-banden, refererer ikke til liberalisternes attråede abstrakte begrebstotem, men et område mellem Hvidovre og Valby, hvor de to hovedpersoner bor. De hedder Erik og Nina og spilles af Lars Ranthe og Lene Maria Christensen, og de er mestre i forklædninger og forviklinger med henblik på at skaffe nogle penge på andre måder end ved hjælp af alt for dårligt betalt lønarbejde. I første sæson må de nødtvungent søge hjælp hos en gammel veninde, og i anden sæson viser det sig som eneste mulighed at inddrage næste generation af fidusmagere i skikkelse af datteren Esther.

Hvis ikke man allerede har set Susanne Biers shiny og roste serie ’The Undoing’, er tiden nu til det. Med Hugh Grant og Nicole Kidman i rollerne som ægteparret Jonathan og Grace Fraser, henholdsvis kræftlæge og psykolog og en del af Manhattans overklasse, er vi et sted henne, hvor det ikke kan gå helt galt. Og forlægget er romanen ’You Should Have Known’ af Jean Hanff Korelitz, der solgte forrygende ved udgivelsen i 2014. Tv-guruen David E. Kelley har skrevet og produceret. Nu er alle seks afsnit lige til at binge, og med en gennemsnitlig spilletid på en time er der til en hel dejlig dag.