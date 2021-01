I fredags vandt Politiken-journalist Anders Legarth Schmidt Cavling-prisen for sin artikelserie 'Forbandet ungdom' om livet på børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit B 204 i Glostrup. Det er en stribe fortællinger om unge liv, der er så fyldt med smerte, at de næsten ikke er til at leve. Det er historier, som er vokset ud af hans eget liv, og som har lært ham, at man er nødt til at dele det, der gør ondt.