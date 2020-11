Politikere vil sørge for, at Det Kgl. Teater ikke bliver presset af Kina eller Tyrkiet. Men måske kommer det største pres fra politikerne selv

Det Kongelige Teater skal have et ’frihedsbrev’, hvor politikerne garanterer opbakning til teatrets kunstneriske beslutninger, uanset om teatret udsættes for pression fra lande eller grupper i Danmark, der vil have en forestilling stoppet.

Det mener Enhedslisten, der får opbakning fra SF og Dansk Folkeparti.

»Vi ved, at Kina i forskellige sammenhænge har lagt pres på kulturinstitutioner. Vi ved, at Tyrkiet og Erdogan (Tyrkiets præsident, red.) har lagt pres på, for eksempel i forhold til satiretegninger i Frankrig. Og vi ved, at der har været islamistiske demonstrationer foran teatre i Tyskland og Frankrig i forbindelse med teaterstykker«, siger kulturordfører Søren Søndergaard (EL).