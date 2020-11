»Helt på månen« og »en hån«: De borgerlige truer med at gå fra forhandlinge

Musicals kan ikke bare trække fulde huse på teatre rundt om i landet, de truer nu også med at få forhandlingerne på Christiansborg om en ny fireårig aftale for Det Kongelige Teater til at bryde sammen.

Sagen kort Musicals på Det Kgl. Teater Kulturminister Joy Mogensen (S) ønsker at give Det Kongelige Teater bedre mulighed for at sætte musicals op. Det meddelte hun forud for forhandlingerne om en ny flerårsaftale for Danmarks nationalteater, der årligt får omkring en halv milliard i offentlig støtte.

Musicals og musikforestillinger er nogle af de eneste forestillinger, der kan løbe rund kommercielt uden massiv offentlig støtte. Private musicalaktører som Det Ny Teater frygter, at de nu bliver udkonkurreret af Det Kongelige Teater. Vis mere

Regeringen vil sammen med SF og Enhedslisten gerne give Det Kongelige Teater frihed til at spille flere musicals end hidtil, mens Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative mener, at det vil være ødelæggende for de private teatre, der har haft succes med netop den genre.

Forhandlingerne om en ny aftale skulle have fortsat torsdag, men blev udskudt på ubestemt tid, ifølge Politikens oplysninger fordi der er så stor uenighed om netop musicals, at det ser ud til at blive meget svært at lave den brede politiske aftale om teatret, der ellers er en lang tradition for.

»Hvis regeringen holder fast i de formuleringer, der ligger nu, og ikke ønsker at begrænse Det Kongelige Teaters muligheder for at lave musicals, er vi sammen med DF og Konservative enige om, at så vil vi ikke være med«, siger Venstres kulturordfører, Kim Valentin.

»Vi har prøvet at finde et kompromis, men det ser svært ud, for ministeren har været meget fokuseret på at give Det Kongelige Teater flere muligheder for at lave musicals, der også bliver opført på de private teatre, og så risikerer vi et kollaps i det private marked«.

Den konservative kulturordfører, Birgitte Bergman, kalder det »helt på månen« at tillade, at Det Kongelige Teater med en halv milliard statslige støttekroner i ryggen konkurrerer med det private erhvervsliv.

»Det er en hån mod de mennesker, der lever af det. Regeringen og dens støttepartier vil i en tid, hvor de i forvejen er udfordret af corona, tage levebrødet fra dem. Det er dødsstødet til de scener, der har gjort musicals til en levevej«, siger hun.

En katastrofe

I dag må Det Kongelige Teater gerne lave musicals, hvis de »rummer en eller anden form for kunstnerisk nødvendighed«. Og hvis der er tale om musicals, som primært har været opsat på kommercielle teatre, skal der være tale om »en meget markant kunstnerisk nytænkning«.

De begrænsninger vil kulturminister Joy Mogensen gerne lempe, så Det Kongelige Teater kan få »en bredere rolle og række ud til en større del af befolkningen«, sagde hun til Politiken forud for forhandlingerne om den nye fireårige aftale.

Udmeldingen fik massiv kritik fra det private Det Ny Teater, der netop har haft stor succes med musicals. Direktør Niels-Bo Valbro kaldte det en katastrofe, der kunne betyde døden for de kommercielle aktører og ikke mindst Det Ny Teater, hvis Det Kongelige Teater fik lov at opføre flere musicals.

Men både Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten fastholder, at reglerne skal lempes.

»Det er helt afgørende for os, at Det Kongelige Teater i endnu højere grad får mulighed for at lave musicals, fordi det er en måde at tiltrække nye målgrupper på, nå bredere ud og have en større relevans og appel til flere danskere«, siger Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær.

SF’s kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk, siger, at det for hende er en principsag, at en privat udbyder som Det Ny Teater ikke skal bestemme, hvad der må stå i en aftale om Det Kongelige Teater.

»Danskerne efterspørger musicals. Hvorfor skulle Det Kongelige ikke have lov til at byde ind på dele af det? De kunne byde ind på ret fantastiske fortolkninger, der kan hæve hele musical-verdenen«, siger hun.

Samme holdning har Enhedslisten.

»Hvis Det Kongelige ikke må lave musicals, svarer det jo til at sige, at danskerne ikke må få det ypperste af det ypperste, at de må nøjes med det næstbedste. Det er ikke en kulturpolitik, jeg er tilhænger af. Folk, der bor i Danmark, skal have adgang til det bedste«, siger partiets kulturordfører, Søren Søndergaard.

»Men det er klart, at Det Kongelige Teater skal ikke ligge og lave noget, der lige så godt kunne laves på Det Ny Teater«.

De radikale er enige med de borgerlige i, at der skal være nogle klare grænser for, hvilke musicals Det Kongelige Teater skal have lov til at opføre.

»Vi skal finde en måde at dele markedet på, der er til gavn for alle parter. Vi bakker op om, at Det Kongelige Teater gerne vil ind på denne her bane, men vi er også nødt til at sætte nogle hegnspæle op. Vi vil ikke være med til at give Det Kongelige Teater frit spil«, siger den radikale kulturordfører, Zenia Stampe.

Hvis de borgerlige partier ikke ønsker nogen form for kompromis om musicals, er de radikale klar til at lave en smal aftale med regeringen om Det Kongelige Teater, siger den radikale kulturordfører.