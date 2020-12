Årets Europæer er Suzanne Brøgger. Hun er træt af den amerikanske dominans i medierne: Vi er jo blevet hjernevasket af amerikansk kultur!

Den her podcast handler om tre venner, der tog ud i en skov. Kun to af dem kom derfra i live. I tiden efter diskuterede hele Danmark og den halve verden, hvad der var sket og hvorfor. Men det eneste, der er sikkert, er at den 28-årige Philip Mbuji Johansen døde den nat. Og at to brødre er anklaget for at have slået ham ihjel. Det fortæller Politikens journalist Morten Skjoldager, der har fulgt sagen siden begyndelsen.