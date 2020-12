Kor og orkester fiflede lidt med juleklassikeren over dem alle. Og det var fantastisk

Händels ’Messias’ er blevet mindre igennem årene. Den opføres ikke længere så ofte med mammutbesætning, som den engang gjorde, og det er heldigt nu, under coronakrisen.

Store kor er ikke nemme at have med at gøre for tiden, men Camerata Øresund, der gennem de seneste tre år har gjort Händels oratorium til en juletradition i Den Sorte Diamant, stillede op med kun 12 sangere. Alt inklusive. For solisterne var korsangerne selv.

De var det bedste ved denne ’Messias’, hvor det mellemstore svensk-danske orkester af barokmusikere lød fint det meste af tiden, men hvor jeg efter to timer var nået til et punkt, hvor jeg savnede en dirigent. Violinisten og lederen Peter Spissky var årvågen og havde styr på sagerne, men han er ikke en koncertmester, der for alvor sætter ild i sine musikere, og selv om han fik alle til at spille sammen og kom rundt i musikkens blide og fine nuancer, var jeg glad for, koncerten havde fået en maksimumramme på et par timer.