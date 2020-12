Lille kælder byder op til fest for stofmisbrugere: Her kan du altid få en bane med hjem

Da jeg var ganske ung, syede jeg mine egne stribede bluser. Så snart jeg havde penge til det, gik jeg på jagt efter stribet bomuld hos Skipper Stoffer. Nogle gange gik turen til stofbutikken Per Reumert, hvor man kunne få billig sytråd, ribkanter og til tider også noget stribet.

At træde ind på Udstillingssted for Tekstil er som at spole tiden tilbage til min gymnasietid. Pludselig husker jeg alle de stofruller, som jeg opsøgte, mens jeg drømte om stribede trøjer, anorakker, bondeskjorter og joggingbukser, som jeg gerne ville sy. Og pludselig går det op for mig, hvor længe siden det faktisk er, at jeg sidst har stået i en stofforretning, og hvor mange år der er gået, siden jeg sidst hev fat i en stor rulle stribet stof.

Antallet af stofbutikker er skrumpet kraftigt igennem de seneste 25 år, men i Udstillingssted for Tekstil, er man fluks tilbage til dengang, man købte et par meter stof efter at have kørt hænderne over de lokkende ruller.