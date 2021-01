Endelig får prinsessen lov til at meje lige så mange fjender ned som helten på den hvide hest

Jeg har som stort set alle, der har spillet Nintendo-spillet ’Zelda: Breath of the Wild’ fra 2017, et brændende ønske om at få den samme oplevelse igen.

At få lov til at slette alle mine minder om den og opleve den fuldstændig bjergtagende og magiske verden Hyrule for første gang igen. Opleve det unikke take på den velkendte rollespilsgenre med en stor åben verden og en fantastisk historie. Opleve de mange vejr- og elementsystemer spille sammen. Opleve de mærkeligste monstre og skæve karakterer, der hver og en syntes at have sin helt rigtige plads i dette epos. Og ikke mindst forundres og glædes over et spil, der formåede at give helt nyt og langt mere saftigt kød til en 30 år gammel spil-franchise.

Helt den oplevelse er det ikke at kaste sig over ’Hyrule Warriors: Age of Calamity’. Alligevel er spillet måske en af de mest positive overraskelser, jeg længe er blevet udsat for.

Spillet er en slags ’Breath of the Wild’ 1.5. Eller måske snarere 0.5. For historien i ’Age of Calamity’ udspiller sig 100 år før spillet fra 2017 og handler om den store krig med den onde Ganon, der ender med at lægge hele Hyrule i ruiner. Modsat i det meget langsomme og undersøgende ’Breath of the Wild’ kastes man her fluks ind i en gigantisk krig mod et hav af store og små trolde, magiske hekse og andre fantasivæsner. Der er ikke gået 10 minutter, før der med store blinkende middelalderbogstaver står, at jeg nu har slagtet de første 300 goblin’er.