Lod du også mærke til, hvad den nye 'X Factor'-dommer sagde?

Så er ’X Factor’ heldigvis startet igen, så vi ved, hvad familiehyggen skal gå med, når nu vi er coronastrandet derhjemme. Den unge dj Martin Jensen er kommet med i programmet i år som en af dommerne, og han tilfører programmet noget jysk uimponerethed og humor.

Uimponeret var Martin Jensen dog ikke sidste fredag, da deltageren Louise sang for sin fortsatte deltagelse i programmet. Efter at Louise havde sunget sidste strofe, sagde den unge dommer:

»Lod du mærke til, hvad der skete? Du fik alle i rummet til at holde deres kæft«.

På mange lister over udtryk, som danskerne irriteres over, er vendingen ’lod mærke til’. Slår man op i ordbogen, hedder det nemlig ’lægge mærke til’, og datidsformen er ’lagde mærke til’. Selve udtrykket ’lægge mærke til’ kommer oprindelig af, at man ’lægger et mærke i en bog’, et bogmærke, for at kunne huske noget eller finde det igen, der er altså ikke noget med at ’lade et mærke’.