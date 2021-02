Sprogforskeren: Siger du 'skjårte', 'sårt', 'jårdbær' og 'hårn'? Så kommer du nok fra Jylland

I de seneste uger har flere politikere fremhævet, at de er fra Jylland. På Venstres landsmøde for nylig konkurrerede politikerne Inger Støjberg og Stephanie Lose om, hvem der var mest jysk og altså havde mest kontakt til Venstres traditionelle bagland. Jens Rohde meldte sig også ud af Radikale Venstre med henvisning til sin jyske baggrund:

»Der er for meget jysk opdrag i mig og for meget jord under fødderne«.

Og statsminister Mette Frederiksen gør ofte opmærksom på, ikke bare, at hun er så almindelig, at hun spiser makrelmadder, men også, at hun er jysk. Under den seneste valgkamp kørte busserne f.eks. rundt med en stor reklame, hvorpå der stod: