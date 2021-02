Sprogforsker: Sex & Samfund burde kaste sig over nogle ord, som børn og unge faktisk bruger

I disse tider kan man godt blive lidt forvirret, når det gælder køn. Det blev jeg i hvert fald forleden. Jeg læste i Weekendavisen om en amerikansk immunolog, som kom med dette udsagn:

»Covid-19-pandemien kan blive dét, som endelig for alvor åbner mainstreamforskningens øjne for betydningen af køn«.

Immunologen henviser til, at undersøgelser har påvist, at coronaen rammer kønnene forskelligt, og der bliver slået til lyd for, at disse kønsforskelle inkorporeres i forskningen, for at vi kan forstå covid-19 til fulde. En videnskabsteoretiker i samme avis kalder det »en slags kønnets genkomst«.