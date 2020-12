Måske var 'bødlen' snarere en lystløgner: The New York Times trækker prisvindende podcast tilbage

The New York Times har undsagt centrale dele af sin meget succesfulde podcastserie fra 2018 ’Caliphate’, trukket podcasten tilbage og sat seriens stjernereporter til andet arbejde end at dække terror, efter at det har vist sig, at seriens centrale kilde kan have løjet sig igennem det meste af historien, fortæller radiostationen National Public Radio.

I afsnit for afsnit berettede seriens vært, den højt respekterede korrespondent og fire gange blandt finalisterne til Pulitzerprisen, Rukmini Callimachi, om, hvordan en ung canadisk mand rejste til Syrien, sluttede sig til Islamisk Stat og blev bøddel for terrororganisationen, før det lykkedes ham at slippe væk igen.

Shehroze Chaudhry, som i podcasten blev præsenteret under pseudonymet Abu Huzayfah, fortalte åbenhjertigt om de ugerninger, han overværede og selv begik i Syrien. Herunder drab udført som rene henrettelser.