Forfatterpræsten, der ikke valgte midterbanen, bliver ved, selv om det kan koste

Lørdag aften gik de igen på gaden for at demonstrere for frihed, for at ophæve restriktionerne, mod vaccinetvang og epidemilov. De tror ikke på, at Covid-19 er farlig, de tror ikke på eksperterne eller på systemet. Alexander Sjöberg er journalist på Politiken, og han har fulgt bevægelsen, der kalder sig 'Men in Black'. Han svarer på, hvem de er, hvad de vil, og hvorfor de har ledt efter adresser på politiske partier.