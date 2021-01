Alicia Keys: »Jeg var ikke bestemt til at komme væk fra Hell’s Kitchen, jeg skulle være endt som prostitueret, være blevet mor som 16-årig eller være endt som afhængig af stoffer«

Da Alicia Keys debuterede med debutalbummet ’Songs in A Minor’ for halvdelen af sit liv siden, fremstod hun med det samme som en moden og inspireret kunstner med en ydmyghed over for musiktraditioner og talent til at udfordre dem. I det i forvejen overrendte krydsfelt mellem soul, pop, jazz og hiphop var sangskriveren, sangeren og pianisten Alicia Keys fra New York en opsigtsvækkende personlig og dygtig kunstner med autoritet.

I et overfladisk tilbageblik kan det se ud, som om det kun tog hende cirka fem minutters optræden i Oprah Winfreys show med debutsinglen ’Fallin’’, før hun i 2001 blev den superstjerne, hun stadig er, nu da hun har 15 Grammy-priser og over 60 millioner solgte album i bagagen.

I virkeligheden lagde hun i årevis et enormt arbejde i at lyde, præcis som hun gerne ville, fra begyndelsen. Hun var kun 15 år, da hun fik kontrakt med et stort pladeselskab, Columbia, der imidlertid havde planer om at ændre hendes udtryk i en retning, hun ikke brød sig om. Så da hun mødte den indflydelsesrige producer og pladeselskabsmand Clive Davis, og han lovede hende frie kunstneriske hænder, forhandlede hun sig ud af kontrakten med Columbia.