Mads Steffensen forlader DR

En af DR’s ubestridt mest populære tv- og radioværter, Mads Steffensen, forlader sit job efter mere end to årtier. Han vinker dermed farvel til programmer som ’Kender du typen’, ’Alle mod én’, ’Fællessang’ og ikke mindst DR’s guldæg og mest lyttede radioprogram ’Mads & Monopolet’.

Mads Steffensen skal i stedet lave radio hos den kommercielle podcastplatform Podimo, hvor han skal være vært på en »fornyet udgave af det panelbaserede format ’Mads & Monopolet’«.

»Det er angstprovokerende at lave sådan et karriereskift, og det har været svært at sige farvel til DR. Men jeg synes, at jeg har lavet så mange ting hos DR. Jeg har ligesom kigget ind i alle køleskabe, fået alle mine mål og drømme opfyldt. Nu har jeg simpelthen lyst til at prøve noget andet«, siger Mads Steffensen, der startede i DR som freelancer på DR Sporten og P3 i 1998.