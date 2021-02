Museumsdirektør: Hvorfor tror de danske teatre, museer og festivaler, at den grønne omstilling ikke rager dem?

De danske kulturinstitutioner opfører sig, som om den grønne omstilling ikke vedkommer dem, mener direktøren for Museet for Søfart. Vi spørger fire kulturaktører, hvem der har ansvaret for at sikre den grønne omstilling på museer og teatre, og hvor pengene skal komme fra.