Dy Plambeck: Lad endelig din kæreste være to timer om at hente en liter mælk i kiosken

Den danske forfatter Tove Ditlevsen (1917-1976) var foruden sit virke som forfatter brevkasseredaktør på Familie Journal i 20 år. Kvinder og mænd skrev til hende for at få et godt råd i deres almindelige komplicerede liv.

Der er især et af hendes svar, jeg holder meget af. En kvinde skriver til Tove Ditlevsen, fordi hun føler, at hendes mand er fraværende. Om aftenen vil han kun ligge på sofaen og læse. Tove Ditlevsen svarer, at hun engang havde en potteplante, som hun ikke kunne få til at blomstre.

Hun opgav den og stillede den ned i kælderen. Efter kort tid opdagede hun, at den var begyndt at blomstre. Mænd er som potteplanter, skriver Tove Ditlevsen, indimellem skal de have lov at være i fred.

Jeg kunne være den mand på sofaen. Jeg vil påstå, at ikke kun mænd er som potteplanter. Det er vi alle. Alle levende organismer trænger indimellem til at være i fred.

Når min kæreste og jeg snakker om, at vi måske vil flytte sammen på et tidspunkt, taler han mest om, at huset skal have en kælder, så han kan få et værelse dernede, hvor han kan have sine lp’er, et fedt anlæg og en bagindgang, som gutterne kan gå ind ad.