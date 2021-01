Ny bog anklager beundret intellektuel for seksuelle overgreb: Han kom ind på drengens værelse og sagde: »Jeg skal vise dig noget. Alle gør det ....«

Camille Kouchner, hendes tvillingebror og en anden bror vidste som børn, at deres mors mand ikke var deres far. Men de vidste også, at Olivier holdt af dem, han hjalp deres mor gennem en svær depression, og han var altid til stede.

»I er mine børn og endnu mere«, sagde han til dem. De tre børn gengældte kærligheden til manden, som var centrum i en stor familie og i en omfangsrig vennekreds, som i 1980’erne tilsyneladende udstrålede lykke og selvsikkerhed.

Olivier Duhamel var en fremtrædende ekspert i statsret, universitetslærer og allerede dengang en hyppig gæst i radio og tv, og familiens venner tilhørte alle den venstredrejede, frisindede intellektuelle elite, som arbejdede sammen på universiteter, forlag, tv-stationer og ministerier under den socialistiske præsident François Mitterrand.

Kodeordet i familien og vennekredsen var frihed, og det gjaldt også på det seksuelle område. Ikke alt, men næsten alt var tilladt, og det, kombineret med at respekten for stedfaderen var så stor, gjorde, at et af børnene, en 13-årig dreng, bad sin tvillingesøster, Camille, om at holde på en hemmelighed, da han i 1988 fortalte hende om stedfaderens misbrug af ham.