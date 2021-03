Legenden er død: Hans digtsamling blev solgt i over en million eksemplarer og har inspireret både Amanda Gorman og Dan Turèll

Det er USA, før beatgenerationen blev til, Lawrence Ferlinghetti har i kikkerten. Før Dylan og vestkystrock, før borgerrettighedsbevægelse og flowerpower, Warhol og New York-avantgarde, men efter Walt Whitman, ’Walden’ – bebop og jazzet improvisationskunst.

Det er en sønnesøn af italienske indvandrere, et barn af krig og jazz, der i midten af 1950’erne med sin poesi etablerer sig som en vigtig opdager af det moderne Amerika. ’A Coney Island of the Mind’ fra 1958 blev Lawrence Ferlinghettis mest solgte og indflydelsesrige digtsamling. Den legendariske 101-årige kæmpe, der døde for få uger siden, var digter, forlægger, boghandler, maler og aktivist på én gang. Og hans tidlige modkulturelle digte viser, hvorfor han blev så stor en inspirationskilde for andre.