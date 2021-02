Sagde han virkelig det? Dy Plambeck havde svært ved at tro sine egne ører, da Brian Mikkelsen fik ordet

Vaccinepasset er en realitet. Det meddelte den fungerende finansminister, Morten Bødskov, på et pressemøde for nylig. Regeringen, Dansk Erhverv og Dansk Industri er gået sammen om at udvikle et digitalt vaccinepas. Hvordan det skal udvikles og bruges, står stadig hen i det uvisse. Det skal bruges i forhold til udenlandsrejser, men på pressemødet fortalte adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, at man godt kan forestille sig et scenarie, hvor restauranter, festivaler samt andre kultur- og sportsbegivenheder scannede vaccinepasset ved indgangen og kun lukkede de vaccinerede ind.

Da var det, at jeg lige måtte spidse ører og tænke: Hørte jeg rigtigt? Taler vi i et veludviklet demokrati, i et velfærdssamfund, om et scenarie, hvor vi overvejer at indføre en form for apartheid, en opdeling af befolkningen i den vaccinerede race af mennesket og den ikke-vaccinerede race? Det vil jo i yderste konsekvens ændre vores styreform i Danmark. Hvis det sker, vil vi, hvordan vi end vender og drejer det, ikke længere leve i et demokrati, hvor alle borgere har lige rettigheder.