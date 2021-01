Dømt for trusler og hærværk på sit eget hus: »Det her er chokerende. Jeg anker på stedet uden tvivl«

Sagen kort

Bertheussen

I efteråret 2018 opførte det politiske og eksperimenterende teater Black Box stykket ’Ways Of Seing’ i Oslo, der handler om, hvordan racisme »spreder sig fra samfundets top«. I forestillingen indgår fotografier af daværende justitsminister Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussens hjem i Oslo. Efter at have set teaterstykket, anmeldte Laila Anita Bertheussen Black Box til politiet for at krænke privatlivets fred.

En dag var ordet ’rasisit’ pludselig skrevet på parrets hus. En anden dag havde nogen forsøgt at stikke bilen og en skraldespand uden for villaen i brand. En tredje dag kom et brev, vædet i urin, med alverdens trusler. Konklusionen af politiet efterforskning var imidlertid, at det var Laila Anita Bertheussen selv, der stod bag ’chikanen’.

