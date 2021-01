Ayse Dudu Tepe: Forstår du stadig ikke, hvilken magt du har, onkel Jes?

Here we go again: Nyt år, ny #MeToo-sag. Denne gang er det seer-darlingen Jes Dorph-Petersen, der er i vælten. En vælt, bare lige for at slå det fast, som han selv har skabt. Kort fortalt er Jes Dorph-Petersen fjernet fra skærmen, efter at en intern advokatundersøgelse, bestilt af TV 2 i forbindelse med krænkende adfærd, har konkluderet, at han i 2001 og 2003 har handlet grænseoverskridende over for to forskellige kvinder, der på daværende tidspunkter begge var journalistpraktikanter.

Fyringen af Jes Dorph-Petersen har udløst en gevaldig debat, og i skrivende stund er der over 44.000 mennesker i Facebook-gruppen ’For alle os, der støtter Jes Dorph og Jens Gaardbo’, der skriver støtteerklæringer og harcelerer over den kæmpe uretfærdighed, ja nærmest justitsmord, der er blevet begået på Darling-Jes.

Hvad angår Jens Gaardbo, er det svært at vide, hvad der er op og ned i den sag, fordi der angiveligt ikke blev smækket med døren, hverken fra TV 2’s side eller hans, i forbindelse med hans afgang fra TV 2. Den eneste forklaring, offentligheden har fået, er, at Jens Gaardbo har udvist rigtig dårlig dømmekraft, hvad det så end betyder.

Men jeg tror ikke, det er helt forkert, når jeg konkluderer, at begge mænd har udvist mere end dårlig dømmekraft. TV 2 siger i hvert tilfælde, at der er tale om alvorlige krænkelser.

De har ganske enkelt været voldsomt grænseoverskridende, også for den tid, men dengang var det, ligesom nu, ikke omkostningsfrit at fortælle, at man var blevet krænket.