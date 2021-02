Kvinder taler bramfrit om sex på Twitter: »Men så stod jeg der ved de syltede agurker og ku’ mærke sæden sive ud«

Jeg husker fra min ungdom, at der ikke var stor forskel på, hvordan vi snakkede i omklædningsrummet og uden for det. Også i skolen, på pizzeriaet, til fester, snakkede vi om, hvor stor Mikkels pik var, eller hvor lækker Pamela Anderson var, hvor stive vi var sidste weekend, at Morten havde stukket en terning op i numsen på sig selv, og Claus, der havde knaldet en, der var så tyk, at han havde bedt hende om at beholde blusen på.

Vi bekymrede os ikke om, hvor upassende det var, eller hvem der lyttede med. Venner eller fremmede, piger eller drenge, de måtte finde sig i det eller smutte.