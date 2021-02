»Det her er ikke et Louise-problem eller et kvindeproblem eller et internetproblem – det er et samfundsproblem«.

Ordene er Louise ’Twerk Queen’ Kjølsens og falder i radioprogrammet ’All Caps’ på Radio Loud, som hun besøgte i september sidste år i anledning af DR-serien ’Hvem vil voldtage Louise’ om hendes jagt på den person, der har sendt hende voldtægtstrusler. »Vi kommer og voldtager dig :-)«, lyder mailen, og prisen for den klammeste brug af smiley nogensinde går til den anonyme afsender, der har mailadressen FeministKiller2020. Selv om Kjølsen har hemmelig adresse, da det ikke er første gang, hun som aktiv feminist og bootylicious-danser er i modtagerenden af digital chikane i form af slutshaming, dickpicks og trusler, står også hendes private adresse i mailen.

Dokumentarserien er et anbefalelsesværdigt indblik i den tilstand af magtesløshed og angst, som det konkrete menneske, der chikaneres, hensættes i, og det er et neonlysende eksempel på, at det overordnede mønster i den digitale chikanes funktion og mål – uanset hvad de enkeltstående chikanørers medlidenhedsvækkende historier end måtte være – er at gøre tavs. Vi står med et enormt demokratisk problem, når især kvinder de facto presses ud af den offentlige arena, når prisen for at blande sig er så høj. FN vurderer, at digital vold mod kvinder risikerer at blive en regulær social pandemi på globalt plan, men alligevel er det lidt, som om vi stadig roder rundt i en digital hobbesiansk naturtilstand, hvor den retspraktiske infrastruktur mangler, og det er hver kvinde for sig selv. Her står en af vores tids vigtigste ytringsfrihedskampe, selv om det ikke virker, som om de danske ytringsfrihedskæmpere har opdaget det.

I bogen ’Kan trold tæmmes?’ om trolling og debatkultur sammenfatter forfatterne Nanna Dall, Katrine Emme Thielke og Maia Kahlke Lorentzen meget af den viden fra blandt andre Amnesty og Institut for Menneskerettigheder, der findes på området, og viser, at digital chikane rammer alle, men at kvinder og minoriteter rammes allerhårdest. Krænkelser af kvinder går næsten altid på deres køn, ligesom krænkelser af minoritetspersoner går på etnicitet, seksualitet eller handikap. Desuden er politikere og journalister blandt de professioner, der er hårdest ramt af kønnet digital chikane, især hvis de beskæftiger sig med emner som køn og indvandring. Senest har Ayse Dudu Tepe, der skriver på denne plads, bedt Politiken om ikke at offentliggøre hendes klummer på Facebook, fordi de sexistiske og racistiske kommentarer mod hende ikke kunne fjernes i det tempo, de tikkede ind, ligesom sagen om den shitstorm, der ramte ’Aftenshowet’s Mette Bluhme Rieck, der vovede at stille kritiske spørgsmål til Jes Dorph-Petersen, tydeligt viser den sociale afretning af kvinder, der foregår. Hvad angår voldtægtstrusler, så fortæller de konservatives folketingsmedlem Mette Abildgaard til Amnesty, at »det er næsten lige så slemt som dødstrusler på mange måder, fordi det for en kvinde er noget af det suverænt mest intime og private«.