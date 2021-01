Nekrolog: Hvor ville jeg gerne have haft en øl og en sludder med Erlend E. Moe

Der er en scene i Erlend E. Mos dokumentarfilm ’Rejsen til Utopia’, jeg bliver ved med at se for mig.

Det er såmænd ikke, fordi scenen er afgørende i forhold til filmens tema om en familie, der prøver at realisere det bæredygtige, økologiske liv i en nybygget, permatopisk landsby ved Karise på Stevns.

På det pågældende tidspunkt i ’Rejsen til Utopia’ er det omsider efter mange genvordigheder lykkedes for Mos dansk-norske familie at flytte ind i et nybygget, bæredygtigt hus i økolandsbyens utopia. Men huset viser sig nærmest at være bygget af glas. Overalt er man til skue.

Ikke just en ønskesituation for en mand, der er vant til at stå bag kameraet og være den, der betragter.