DR erkender: Kvindelige talenter har for svært ved at komme i radioen

At kvinder er underrepræsenteret på hitlister og i radioens playlister, er en gammel traver i den danske musikbranche. Men noget er ved at ske.

DR søsatte i efteråret et projekt, der skal sikre flere kvinder i DR’s musiktilbud på tværs af radiokanalerne. Senere vil der også komme fokus på tv og på redaktionelle indsatser, oplyser DR.

»Der er et kæmpe problem. Når omkring 20 procent af den musik, vi spiller, er med kvindelige hovedkunstnere, så mener jeg, det er en alt for skæv balance. Faktum er, at vi spiller for lidt musik med kvindelige kunstnere. Og vi vil gerne spille mere musik med kvindelige kunstnere, det er helt klart vores ambition. For vores tilbud er ikke mangfoldigt nok, når vi har så stor en overrepræsentation af mandlige kunstnere«, siger Kasper Tøstesen, ledende redaktionschef i Kultur, Børn og Unge med ansvar for P3, P4, P5 og P6 – og ansvarlig for det igangværende projekt om musikalsk ligestilling.

Er der en sammenhæng med Sofie Lindes tale (ved Zulu Comedy Galla i begyndelsen af efteråret 2020, red.) om sexisme og manglende ligestilling i blandt andet DR, og så at I indledte dette projekt i efteråret 2020?

»Nej, der er overhovedet ingen sammenhæng på nogen som helst måde. Det er noget, vi har villet gøre noget ved i længere tid. Lige nu er der en bevægelse i gang i samfundet, vi taler meget om køn, og i efteråret besluttede vi, at der skulle ske noget«.