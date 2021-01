En opvisning i soft power venter: Gør dig klar til et specielt og stjernespækket præsident-show

Washington, D.C., plejer at være proppet med mennesker, når en ny præsident skal indsættes og fejres med en stor parade, bøn, popnumre og alskens festivitas. En traditionsrig udladning af kulturel kapital og en begivenhed, der plejer at sætte sig tungt på massemediernes sendeflader verden over.

I år er højtideligheden mærket af både covid-19, det nylige angreb på kongresbygningen og af, at den afgående præsident, Donald Trump, ikke vil deltage i ceremonien. Mere end nogensinde har den tiltrædende præsident, Joe Biden, behov for at vise omverdenen stabilitet og selvsikkerhed, og til det er nogle af landets største mainstreamstjerner, såsom Tom Hanks og Jennifer Lopez, indkaldt.

Martyn Bone, lektor ved Københavns Universitet og underviser i amerikansk populærkultur, ser indsættelsesshowet som en betydningsfuld opvisning i soft power, altså kulturel magt.

»Det er både en national festdag, som det altid er, og i år er det også en begivenhed, der rækker ud over landets grænser. I disse tider med corona og Trump-støtternes uroligheder i Washington gælder det om at vise verden konsensus, så man igen får en fornemmelse af, at USA har en positiv indflydelse i verden«.

Joe Biden og den kommende vicepræsident, Kamala Harris, den første kvindelige af slagsen, skal aflægge ed foran U.S. Capitol, helt som traditionen foreskriver, men det er stort set også det eneste, der bliver, som det plejer.