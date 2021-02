Sean Penns første store tv-serie er prætentiøs og dybt bevægende tv-kunst

The First’ er ikke en vellykket serie. Som helhed betragtet hænger de otte afsnit ikke sammen, og midtvejs var jeg ved at skrive til min redaktør, at der alligevel ikke var tale om det mesterværk, jeg havde forudsagt efter to afsnit.

Tv-serien fra 2018, som først nu har dansk premiere på C More, blev heller ikke forlænget med flere sæsoner. Og det selv om den var Beau Willimons første serie siden den tv-historiske milepæl ’House of Cards’ og havde Sean Penn i sin første tv-hovedrolle.

Umiddelbart forstår jeg godt, hvorfor seerne forlod fortællingen om den første bemandede mission til Mars. Som eksperiment er den et bevidst opgør med den algoritmiske vinderformel, der har fået årtiets store tv-serier til at ligne hinanden i dramaturgi, cast, stil og stemning.