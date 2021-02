Sprogforsker om danske unges foretrukne bandeord: »Det kan optræde stort set overalt i en sætning, og det kan stå inde midt i et helt andet ord. Det er der jo ingen andre ord, der kan«

Fakta

Ex on the Beach

Dansk Sprognævn har udskrevet dialogen i i alt tre sæsoner, 72 afsnit, af det danske realityprogram ’Ex on the Beach’.

Udskriften er blevet lagt ind i et nyt såkaldt talesprogskorpus med ungdomssprog, som nævnet er i gang med at opbygge.

Dialogen i ’Ex on the Beach’ kan nævnet bruge i sin forskning i bandeord og ungdomssprog, engelske låneord i dansk, og til at supplere onlineordbogen ’Nye ord i Dansk’.