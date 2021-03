Hele sit 96-årige liv har han spurgt: Hvorfor? Og besvaret det med alt fra strip i et badekar til en kvinde, der drukner sit barn

Det er de tomme sceners tid. Forstemmende og foruroligende er det, som de ligger hen måned efter måned og venter på at blive fyldt med liv.

Hvordan overhovedet komme på fode igen, nu hvor den ene aflysning følger den anden, og hvor især de mindre scener og de mange løsgående teaterfolk er faldet over en række stopklodser i en ufremkommelig labyrint af hjælpepakker?

Men omvendt kan man også vælge at se den påtvungne dvaletilstand som et mulighedsrum, hvor teatrene ligger der i deres hi og trækker vejret, i fuld gang med at få nye ideer til at gære og udvikle sig. Hvilke historier er der fra nu af behov for at fortælle? Hvad skal vi bruge teatret til?

Her kan der være inspiration at hente hos en gammel kæmpe, der rager op i det internationale teaterlandskab som en af de helt store, instruktøren Peter Brook, 96 år gammel og fortsat teateraktiv.

En grundtanke i hans banebrydende teaterpraksis er, at det tomme scenerum er en nødvendighed for at finde nye veje. Det er kernen i klassikeren ’The Empty Space’ fra 1968, som han skrev i et opgør med samtidens scenekunst som overvejende forudsigeligt »dødbringende teater«.