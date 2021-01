Indre skænderi om hjemmeskole: Så slemt er det ikke. Luk røven, jo det er

Mere end 40 år efter sit selvmord ser Tove Ditlevsen ud til at stå over for et internationalt gennembrud. The New York Times udråber hendes selvbiografi ’The Copenhagen Trilogy’ til et mesterværk. Verden er blevet ramt af Tove-feber. Politikens litteraturredaktør Jes Stein Pedersen fortæller om Tove Ditlevsen – og enhver forfatters amerikanske drøm.