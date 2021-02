Portræt af verdens nok rareste mand: H​vem ringer man til, når man skal samle USA? Tom Hanks, naturligvis

Den ultimative good-guy, Hollywood-stjernen Tom Hanks overlevede sin corona-sygdom, men kan han også redde os andre fra tidens angst og splittelse? Han gør forsøget. Både som samlende vært for Joe Bidens indsættelsesshow på tv og som altruistisk, faderlig westernhelt i Paul Greengrass’ aktuelle Netflix-film, ’News of the World’. Hanks er kendt for sit spil som idealistisk hverdagshelt, men hans usædvanlige venlighed stikker tilsyneladende dybere end skuespil.