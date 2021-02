Amerikansk rapper anholdt for at myrde sin fætter

Den amerikanske rapper Silentó, der blandt andet står bag hittet ’Watch Me (Whip/Nae Nae)’, er blevet arresteret og sigtet for at have myrdet sin fætter, skriver en række medier, blandt andre The Guardian.

Den 23-årige rapper med det borgerlige navn Richard Hawk er sigtet for at have dræbt sin 34-årige fætter i en af de sydlige forstæder til Atlanta i Georgia.

Fætteren blev skudt i hovedet og benet, og på overvågningskameraer har man kunnet se flere biler flygte fra stedet kort efter drabet.

Politiet siger i en udtalelse, at de fortsat arbejder på at afdække motivet til drabet.

Silentó har kun haft ét stort hit, Watch Me (Whip/Nae Nae) fra 2015, der lå nummer 3 på den amerikanske hitliste og nummer 19 i Storbritannien, skriver The Guardian. Men nummeret og den dans, der er på musikvideoen, var så populær, at videoen er den 83. mest sete video på YouTube nogensinde.