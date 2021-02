Han var med til at presse den gamle rektor ud og jubler over den nye: »Hun virker som et begavet menneske. Det har Filmskolen brug for«

Meldingen om, at Tine Fischer fra CPH:DOX bliver ny rektor på Den Danske Filmskole vækker begejstring hos Louis Francisco. Han er ved at uddanne sig til dokumentarinstruktør på skolen og var i efteråret 2019 med til at kræve den tidligere rektors afgang.

»Nu har vi lige fået nyheden, og det virker, som om folk i min omgangskreds er superspændte og glade. Folk virker glade for valget«, siger han.

Tine Fischer var i 2002 med til at stifte dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX, som hun siden 2010 har været chef for, og Louis Francisco ser hende som det rigtige valg til at stå i spidsen for Den Danske Filmskole.

»Hun virker utrolig empatisk og som et begavet menneske. Det har filmskolen brug for. Der er brug for nogen, som ikke bare er dygtig til at drifte, men også har en stor kulturel forståelse«, siger han.